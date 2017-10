Rootsis Helsingborgis lasti õhku politseimaja sissepääs

Lõuna-Rootsis Helsingborgis toimus öösel plahvatus, milles purunes täielikult politseijaoskonna sissepääs. Purunesid ka kõik vastasmaja aknad.

Tugevat plahvatust oli kaugele kuulda. See toimus kella 00.20 ajal ööl vastu tänast, vahendab Aftonbladet.

Loode-Skåne päästeteenistuse esindaja Lennart Linderosi sõnul on kahjud suured. Plahvatus purustas vastasmajal 30-40 akent. Kõige rohkem sai kannatada aga politseimaja.

„Kogu sissepääs on segi pööratud. Aknad on purunenud ja kahjustusi on ka ustel,“ ütles Linderos.

Plahvatuse hetkel viibis hoones ka mõningaid politseinikke, kellest keegi siiski kannatada ei saanud, teatas politsei esindaja Anna Göransson.

Göranssoni sõnul pole politseijaoskonnale mingit ähvardust tehtud. Millist lõhkeainet kasutati pole veel selge.

„See on rünnak demokraatia ja korrakaitse vastu. Äärmiselt tõsine,“ ütles Göransson.