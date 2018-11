Rootsis ei tulnud koalitsiooni moodustamisega toime juba kolmas parteijuht

Lööf sai valitsuse moodustamise ülesandeks eelmisel kolmapäeval kolmanda erakonnajuhina pärast sotsiaaldemokraati Stefan Löfveni ja mõõdukat Ulf Kristerssoni, vahendab Aftonbladet.

Täna pidi Lööf Norlénile aru andma, kuidas läbirääkimised on kulgenud. Lööf teatas, et ei ole leidnud teed, mis edasi viiks, ega küsi spiikrilt ka lisaaega.

„On selge, et nii sotsiaaldemokraadid kui ka mõõdukad tahavad hääletada peaministrina vaid iseenda poolt. Vaatamata keerulisele olukorrale parlamendis ei ole kummagi erakonna jaoks olemas kollast nuppu, ainult punane või roheline,” ütles Lööf pressikonverentsil.

Lööf teatas Norlénile, et loobub koalitsiooni moodustamise katsetest.

„Mul on olnud poliitilisi arutelusid, et näha, kuidas me saaksime valitsuse moodustamise protsessis edasi minna. Kõik kolm ettepanekut, mis mul on olnud, on üks või mitu teist erakonda blokeerinud. Nii kaua, kuni teised neid blokeerivad, ei ole mõtet edasi proovida,” ütles Lööf.