Rootsi võrdsusvolinik: „meestevaba" festival korraldamine oli diskrimineeriv

Rootsi võrdõiguslikkuse ombudsmani büroo uuris Göteborgis suvel toimunud Statement Festivali ja teatas esmaspäeval, et selle kirjeldamine „meestevabana" tähendab diskrimineerimisvastase seaduse rikkumist, kirjutab portaal Local.

Ühtegi üksikisikut festivalil siiski ei diskrimineeritud, otsustas büroo. „Sissepääsude juures soo põhjal inimeste vahel vahet ei tehtud, kuid avalikud teated heidutasid selgelt kindlat inimgruppi sinna tulemast ja see on diskrimineerimisega võrdväärne," seisis otsuses.

Statement Festivalile pani aluse koomik Emma Knyckare vastuseks teistel muusikafestivalidel teada antud ahistamisjuhtumitest.

„Selle korraldamine tundus oluline, kuna niivõrd palju inimesi soovis seda. Kõik mehed pole loomulikult vägistajad, kuid peaaegu kõik vägistajad on mehed. Tahtsime luua turvalise koha, laheda festivali, kus naised saavad olla, ilma et peaks muretsema," oli Knyckare ühes varasemas intervjuus öelnud.

Knyckare teatas, et sündmuse eesmärgiks on rõhutada, et tegelikult ei tohiks olla vajadust taolisi meestevabu üritusi korraldada.

Rootsi võrdõiguslikkuse ombudsmani büroo tõi eraldi välja, et otsust ei tohiks sellise tõsise probleemi nagu seda on seksuaalrünnakud küsimuse alla seadmisena.