Rootsi valitsus otsustab kohustusliku ajateenistuse taastamise

Foto: Francis Dean/REX/Vida Press

Rootsi valitsus otsustab neljapäeval taastada kohustusliku ajateenistuse, mis kaotati 2010. aastal, teatab Rootsi televisiooni uudisteportaal SVT Nyheter. Põhjuseks on julgeolekupoliitilise olukorra halvenemine Rootsi lähinaabruses ja see, et kaitseväel ei ole õnnestunud värvata piisavalt vabatahtlikke.