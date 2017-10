Rootsi välisminister: seksuaalne ahistamine on probleem ka poliitikas

Seksuaalne ahistamine on probleemiks ka poliitika kõrgeimatel tasanditel, ütles kolmapäeval Rootsi välisminister Margot Wallström, kes naisena on seda isegi tunda saanud.

Wallström ütles, et Hollywoodi produtsendi Harvey Weinsteini "vägitegude" päevavalgele tuleku järel sotsiaalmeedias levima hakanud meem #MeToo ei ole piisav, vaja on ka tegusid, kirjutab ERR.

Minister ütles Rootsi uudisteagentuurile TT, et tema tahab keskenduda arutelus poliitikale ja mitte rääkida isiklike kogemuste üksikasjadest.

Ta on kirjeldanud 2014. aastal ilmunud elulooraamatus, kuidas tundis ühe Euroopa Liidu liidrite õhutsöögi ajal äkki kellegi kätt oma reiel ja taipas, et tema kõrval istuv inimene hakkab talle külge lööma.

Wallström arutanud juhtunut tookord Euroopa Komisjoni presidendiga, kes leidis samuti, et see on täiesti lubamatu.

Allikas: ERR