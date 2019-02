Rootsi välisministeerium kutsus väära tegutsemise pärast tagasi suursaadiku Hiinas

Lindstedti on kritiseeritud kohtumise korraldamise eest vangistatud kirjastaja Gui tütre ja mõnede Hiina ärimeeste vahel. Tütar väidab, et talle avaldati survet, vahendab SVT Nyheter.

Rootsi välisministeerium kinnitas, et teateid ähvarduste ja surve kohta võetakse väga tõsiselt. Välisministeeriumi pressiteenistuse juht Patric Nilsson ütles SVT Nyheterile, et ollakse ära kuulanud suursaadiku versioon ja usutakse, et ta on tegutsenud valesti.

„Ta ei informeerinud välisministeeriumi, see on põhjus, miks me ütleme, et ta on valesti tegutsenud. Üldiselt tahame me uurimist jätkata ja me ei taha selle uurimise järeldustest ette rutata,” ütles Nilsson. „On olemas põhjus, miks me suursaadiku koju kutsume, ja on olemas põhjus, miks me oleme nimetanud Pekingisse suursaadiku kohusetäitja.”

Keegi Rootsi välisministeeriumis ei tahtnud eile kommenteerida, kas välisminister Margot Wallström on isiklikult Lindstedtiga ühendust võtnud, aga välisministeerium kinnitas, et Lindstedt on nüüd Stockholmis ning on olnud mitmeid kontakte erinevatel tasemetel.