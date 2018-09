Rootsi valib parlamenti valimistel, mille tulemit ennustada ei osata

Äärmusparempoolsetel immigratsioonivastastel neonatsi sugemetega Rootsi Demokraatidel (SD) õnnestub erinevate avaliku arvamuse küsitluste kohaselt võtta umbes 20 protsenti häältest, mida on pea poole enam kui eelmistel valimistel 2014. aastal, vahendab uudisteagentuur AFP.

Rootsi Demokraatidest saaks sellega Riigipäeva suuruselt teine partei peaminister Stefan Löfveni sotsiaaldemokraatide järel. Valijad, kes tunnevad, et traditsioonilised parteid on nad pärast 400 000 asüülitaotleja saabumist riiki alates 2012. aastast hüljanud, ja leiavad, et uuselanikud on tõsiseks koormaks riigi kuulsale sotsiaalsüsteemile, on koondunud Rootsi Demokraatide selja taha.

Tänavune valimisvõitlus keerles peamiselt viie rootslastele hetkel kõige olulisema teema ümber: immigratsioon, integratsioon, kliima ning tervishoiu- ja haridussüsteemi tulevik.

Oma arvamusloos, mis ilmus ajalehe Dagens Nyheter veergudel vahetult enne valimisi, kutsus peaminister Löfven rootslasi üles hääletama „stabiilse valitsuse poolt, mis suudab tüürida Rootsist ebakindlatel aegadel“.

„Arstiteenusel on kohati liiga pikad järjekorrad, töötuse määr välismaist päritolu inimeste seas on endiselt liiga kõrge ning kuritegevus ja kindlusetus vajavad ühiskonnast väljajuurimist,“ tunnistas ta.

Arvamusküsitluste kohaselt kogub vasakpoolne blokk umbes 40 protsenti ja opositsiooniline paremtsentristlik blokk Allianss (Mõõdukad, Liberaalid, Keskdemokraadid ja Kristlikdemorkaadid) umbes 37 protsenti häältest, millega kumbki ei saaks parlamentaarset enamust, mistõttu neil tuleks hakata otsima toetust väljaspoolt.