Rootsi uudisteagentuuri teatel kohtuvad Stockholmis USA ja Põhja-Korea esindajad

TT teatas, et USA Põhja-Korea eriesindaja Stephen Biegun kohtub Põhja-Korea asevälisministri Choe Son-huiga, vahendab Associated Press.

TT andmetel osaleb kohtumisel ka Rootsi välisminister Margot Wallström.

Rootsil on olnud diplomaatilised suhted Põhja-Koreaga alates 1973. aastast ja ta on üks väheseid lääneriike, kellel on Pyongyangis saatkond. Rootsi pakub USA-le konsulaarteenuseid.

Märtsis kohtus Wallström Stockholmis Põhja-Korea välisministri Ri Yong-hoga, mis viis ajaloo esimese kohtumiseni USA ja Põhja-Korea riigipeade vahel juunis Singapuris.