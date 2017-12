Rootsi totaalkaitseraport: iga isik peaks sõja korral nädala ilma abita hakkama saama

Rootsi valitsuse ja erakondade riigikaitsepoliitikaalane foorum Försvarsberedningen pakub oma totaalkaitseraportis, et iga isik peab sõja korral ilma ühiskonna abita hakkama saama ühe nädala.

Försvarsberedningen andis täna Rootsi valitsusele üle totaalkaitse osaraporti, vahendab Aftonbladet.

Försvarsberedningeni juht Björn von Sydow leiab, et totaalkaitse planeerimine ja ambitsioonitase on viimase 20 aasta jooksul unarusse jäetud.

„Ühiskond on läbinud suured muutused pärast seda, kui Rootsil oli viimati totaalkaitseplaneering,” ütles von Sydow.

Von Sydow nimetab täna esitatud ettepanekuid „ühiskonnareformiks”. Muu hulgas tehakse ettepanek plaanide koostamiseks elanikkonna kaitsmiseks. Rootsi varjendid tuleb üle vaadata ja uurida, kas tervishoiusüsteemi võimekust tuleks tõsta.

Försvarsberedningen leiab, et igal kodanikul on suur vastutus valmisoleku eest tulla kriisi korral toime ilma riigi või omavalitsuse abita.

„Võttes arvesse tingimusi, mis valitsevad kriisi või sõja korral, teeme me ettepaneku, et üksikisikul peab olema valmisolek tulla enda ülalpidamise ja enda eest hoolitsemisega toime nädal aega ilma avalikkuse toetuseta,” ütles von Sydow.

Raportis tõstetakse esile, et julgeolekuolukord on halvenenud ülemaailmselt ja suur osa selles on Venemaal, mis demonstreerib avalikke püüdlusi poliitiliste eesmärkide saavutamiseks sõjaliste vahenditega.

„Relvastatud rünnakut Rootsi vastu ei saa välistada. Ei saa ka välistada, et Rootsi vastu kasutatakse sõjalist jõudu. Tuleb välja arendada totaalkaitse, et Rootsi-vastasele sõjalisele rünnakule vastu astuda,” ütles von Sydow.