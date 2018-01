Rootsi tahab keelata avalikult suitsetamise ja piirata mokatubaka levikut

Rootsi valitsus tahab keelata suitsetamise avalikes kohtades, sh restoranide välialadel, rongiplatvormidel ja mänguväljakutel, ning piirata mokatubaka levikut.

Tervishoiuminister Annika Strandhäll ütles pressikonverentsil Stockholmis, et vasaktsentristliku koalitsioonivalitsuse soov on juurida seaduseelnõuga välja suitsetamine „avalikes paikades“, vahendab uudistekanal The Local.

„Me peame denormaliseerima tubakatoodete kasutamise avalikel pindadel,“ ütles Strandhäll ajakirjanikele. „Ma arvan, et oleks igati mõistlik, kui inimestel poleks vaja tubakahaisuga kokku puutuda nt ooteplatvormidel.“

Valitsus esitab vastava ettepaneku parlamendile eeldatavasti uuel kuul, teatab uudisteagentuur TT.

Ministri väitel suitsetab pelgalt 10 protsenti rootslastest.

Tema sõnul kavatseb valitsus teha ettepaneku reglementeerida ka mokatubakat ehk snusi, mida oleks seaduseelnõu vastuvõtmise korral võimalik müüa ainult vähemalt kahekümne padja kaupa, et heidutada uusi inimesi toodet proovimast.