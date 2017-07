Rootsi suurim muusikafestival jäetakse vägistamiste tõttu ära

Rootsi suurim muusikafestival jäetakse järgmisel aastal ära seoses vägistamiste ja seksuaalse ahistamisega tänavusel ja mullusel üritusel.

Möödunud nädalavahetusel toimunud Bravalla festivalil astusid üles Linkin Park, Alesso ja The Killers, kuid politsei sõnul jäid üritust varjutama hoopis seal aset leidnud seksuaalsed rünnakud, vahendab uudistekanal BBC.

Norrkopingi politsei teatel jõudis nende tänavuselt festivalilt 11 teadet seksuaalsetest rünnakutest. Mullugi teatati viiest vägistamisest.

Ühe vägistamisohvri sõnul rünnati teda reede öösel, kui parasjagu esines kohalik bänd Håkan Hellström.

Ürituse korraldajad on teada andnud, et üritust järgmisel aastal ei toimu. Mitmed esindajad on keeldunud osalemast festivalil, kuni võimud ei ole suutnud leida efektiivset viisi selliste rünnakute vastu võitlemisel.