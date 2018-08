Rootsi Strängnäsi toomkirikust varastati kuningakroonid ja riigiõun aastast 1611

Kaks meest varastasid eile lõunaajal Rootsis Strängnäsi toomkirikust kuningakroonid ja riigiõuna aastast 1611 ning põgenesid mootorpaadiga.

Varaste kätte sattus osa kuningas Karl IX ja kuninganna Kristina vanema matuseregaalidest aastast 1611, vahendab Aftonbladet.

Esemed, mis vargad kaasa viisid, on kaks kuldkrooni ja riigiõun, millel on nii ajalooliselt kui ka rahaliselt tohutu väärtus.

Karl IX kroon on kullast ning kaunistatud mäekristallide, emaili ja pärlitega. Kristina vanema kroon on samuti kullast ja tumeda emailiga, kuid ilma vääriskivideta.

Strängnäsi toomkiriku koguduse esindaja Catharina Fröjd ütles, et ei oska hinnata, kui palju regaalid väärt on. Tema sõnul on need hindamatud.

Esemed olid luku taga ja alarmi all olevates vitriinides, mis Aftonbladeti andmetel lõhuti.

Pärast vargust algas suur politseioperatsioon helikopteri ja veepolitsei osavõtul.

Politsei sai varguse kohta teate kohaliku aja järgi kell 11.45.

Politsei teatel oli kaks kahtlusalust, kes põgenesid mootorpaadiga ida suunas. Mõlemad kahtlusalused olid mehed.