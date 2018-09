Rootsi sotsiaaldemokraadid kutsuvad üles blokipoliitikast loobuma

„Nüüd on tegemist sellega, et tuleb maha istuda ja mõelda, kuidas Rootsit juhtida. Meie kurss on, et oleks äärmiselt kasulik, kui me suudaksime Rootsile kahjuliku blokipolitiika murda,” ütles Johansson.

„Nüüd on periood, kui me peame kõigepealt ära ootama valimistulemused ja siis peame me minu arvates tegema kokkuleppeid üle blokipiiride, et võtta riigi eest vastutus,” lausus Ygeman. „Ma loodan, et erakonnad, mis on seisnud valimiste ajal sündsuse eest, hakkavad kaasa aitama ka sündsa valitsuse moodustamisele, matavad blokipoliitika maha. Isegi kui punaroheline blokk saab suurem, suudame me mõelda, et töötame blokiüleselt.”

Osa erakondadest on nõudnud peaminister Stefan Löfveni tagasiastumist. Johansson leiab, et selleks ei ole seaduslikku vajadust.