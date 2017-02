Rootsi saatkond nõuab Trumpi terrorijutu kohta aru

Rootsi suursaatkond Washingtonis on võtnud ühendust USA välisministeeriumiga, saamaks selgust selle kohta, mida pidas president Donald Trump silmas, vihjates Rootsis toimunud terrorirünnakule.

President Donald Trump jättis laupäeval kampaaniaüritusel Floridas mulje, justkui oleks Rootsis reede õhtul toimunud terrorirünnak. Trump rääkis toetajatele julgeolekust ja sissesõidukeelu kehtestamisest moslemitele. „Me peame oma riiki kaitsma – see on määrava tähtsusega. Vaadake, mis toimub! Me peame oma riiki kaitsma!“ rõhutas ta ja märkis seejärel: „Vaadake, mis juhtus Saksamaal! Vaadake, mis juhtus eile õhtul Rootsis! Rootsis! Kes võinuks seda uskuda? Rootsis!“

Rootsis on Trumpi sõnavõtt tekitanud hämmastust ning imestatakse, millele Trump tegelikult viitas, kirjutab Iltalehti. Rootsi kaitsepolitsei Säpo pole samuti osanud selgitada, millega võiks olla tegu, sest mingit terrorirünnakut pole toimunud, teatab Aftonbladet.