Rootsi raport: Venemaa valmistub õppustel suureks sõjaks

2017. aastal teatas Venemaa kaitseministeerium, et strateegilisel õppusel Venemaa lääneosas osales umbes 10 000 sõdurit. Järgmisel aastal kogunes samasugusele õppusele riigi idaosas 300 000 sõdurit. FOI julgeolekupoliitika üksuse uurimisjuhi Johan Norbergi sõnul ei ole aga kõige huvitavamad selle juures mitte numbrid.

„Tähtis on see, mida nad tegelikult teevad, mitte lihtsalt kui palju osa võtab. Neil on palju isikkoosseisu. Neil on palju materjali, kuigi palju sellest on vana ja Nõukogude ajast. Aga õppused tekitavad võimekust, see tähendab üksusi, mis suudavad lahendada seatud ülesandeid,” ütles Norberg.

Norberg on koostanud Rootsi kaitseministeeriumi ülesandel raporti „Training for War – Russia’s Strategic-level Military Exercises 2009-2017” („Treenides sõjaks – Venemaa strateegilisel tasemel sõjaväeõppused 2009-2017”). Sellised õppused toimuvad kord aastas ning on seotud võimekusega pidada sõda suurel osal kontinendist. Kaasatakse ka tsiviilvõimud ja ühiskonna muud osad, et näha, kuidas need saavad relvajõude aidata.

„Venemaa valmistub võitlema regionaalsetes sõdades, mis võivad venida pikaks, näiteks Hiina või NATO vastu,” ütles Norberg.

Raport põhineb Vene avatud allikatel, peamiselt Venemaa kaitseministeeriumist. Pilt, mille need annavad, on, et ulatus on aastatel 2009-2018 kasvanud.