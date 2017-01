Rootsi rahvaarv ületab tänavu 10 miljoni piiri

Rootsi kuningal Carl Gustafil ja kuninganna Silvial on peagi juba 10 miljonit alamat.

Riigi statisikaameti teatel võib juba veebruarikuu seisuga elada Rootsis 10 miljonit inimest, 2024. aastaks jõuab rahvaarv 11 miljonile.

Peamiseks põhjuseks on rekordiline sisseränne, samuti on Rootsil üks Euroopa kõrgemaid sündivuse näitajaid, mistõttu riigi iive on positiivne.

Samal ajal tõuseb järjest eakate elanike arv. Kui praegu on üle 65-aastaseid inimesi elanikkonnas viiendik, siis 2060. aastaks ennutab statistikaamet nende osakaaluks juba veerandi.

„Tööealiste inimeste arvu kasv aitab leevendada eakate inimeste arvu kasvust tingitud survet sotsiaalsüsteemile,“ ütles Swedbanki peaökonomist Anna Breman väljaandele Bloomberg. Samuti väljendas ta lootust, et rahvaarvu tõus aitab suurendada taristusse ja mujale avalikku sektorisse tehtavaid investeeringuid.

Samal ajal juhtis Breman tähelepanu ka probleemidele: suurlinnades on juba praegu elamispindade puudus ning paljudel sisserändajatel puudub keerukamateks töödeks kvalifikatsioon.