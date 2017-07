Rootsi politsei uurib üheksa-aastase tüdruku vägistamiskatset

Foto on illustreeriv

Rootsi politsei pidas kinni mehe, keda kahtlustatakse üheksa-aastase tüdruku vägistamiskatses.

Võimude teatel ründas mees üheksa-aastast tüdrukut Örebro linna südames rohealal, kui laps oli teel seal lähedal asuvasse vaba aja veetmise keskusesse, vahendab uudistekanal The Local.

Tüdrukul õnnestus ründaja käest pääseda, kui üks naine talle appi tõttas ja mees selle peale sündmuskohalt põgenes. Reede hommikul võeti arvatav kurjategija lapse vägistamiskatse kahtlustusega vahi alla.

"Me ei saa praegu kommentaare jagada. Me jätkame juurdlust, et leida tõendeid mehe vastu, või ta vastasel juhul uurimise alt vabastada," ütles politsei pressiesindaja Anders Sjöberg uudisteagentuurile TT.

"Tema tabamiseni viisid ennekõike tunnistajate kirjeldused," lisas ta.