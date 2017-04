Rootsi poekett Åhlens kasutas terrorirünnakut oma kaupade reklaamimiseks

Poekett Åhlens, mille juurde kuuluva poe juures toimus reedel terrorirünnak, sattus terava kriitika alla, kuna üritas rünnakut kaupade müügiks kasutada.

Klientidele saadetud e-kirjas teatas Åhlens, et teeb poe pühapäeval lahti ja alustab suitsust kahjustatud toodete müüki. Poe Facebooki-küljel sai teade kohe palju kriitikat ja poekett taganes plaanist.

„Tahame oma klientidelt selle halva otsuse eest andestust paluda,“ ütles Ahlensi juht Gustaf Öhrn. „Tahtsime poe kiiresti avada ja lasime end sellest soovist pimestada. Tahame seista avatud ühiskonna ja kõigi väärtuste eest, mida esindame. See oli halb otsus ja halvad otsused tuleb ringi teha. Me ei tahtnud selle keerulise olukorra pealt raha teenida. Olen tõesti õnnetu, et see niimoodi tundus.“

Öhrn lisas, et Åhlens on moodustanud kriisirühma, kes tegeleb psühholoogiliselt traumeeritud poetöötajate nõustamisega. Pühapäeval kahjustatud poodi ei avata.