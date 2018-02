Rootsi peaminister Löfven sattus maanteel kergesse liiklusõnnetusse

Rootsi peaminister Stefan Löfven sattus liiklusõnnetusse, kuid pääses vigastusteta. Löfveni sõnul kohtasid nad põiki teel seisnud veokit, kuid absoluutselt midagi tõsist ei juhtunud.

Löfven sõitis täna lõuna ajal maanteel E4 ja tema auto põrkas Uppsalast lõunas Knivsta juures kokku teepiirdega, vahendab SVT Nyheter.

Rootsi peaministri pressisekretär Erik Nises ütles SVT Nyheterile, et Löfveniga on kõik korras.

Löfven kinnitas õnnetuse toimumist SVT Nyheterile ise ja ütles, et see ei olnud midagi ränka.

„See toimus nii madalal kiirusel, et mingit ohtu ei olnud. Aga see on tõesti meeldetuletus, et liikluses tuleb pikivahet hoida ja seda enam selliste teeoludega, ja meile tuletati seda meelde,” ütles Löfven.

Löfveni auto sai siiski nii palju kahjustada, et Rootsi julgeolekupolitsei (Säpo) otsustas kohale tellida teise auto, kuid peaminister kuidagi viga ei saanud, teatas pressisekretär. Löfven jõudis ka Uppsalas kavas olnud pressikonverentsile.

Säpo kinnitas, et üks nende autodest sattus väiksemasse liiklusintsidenti, kuid ei öelnud, kes selles sõitsid.