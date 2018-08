Rootsi peaminister Löfven käis öisel jalutuskäigul Göteborgi probleemses linnaosas

Pärast lühikest ülevaadet kohalike kuritegevusevastasest tegevusest sai Löfven selga kollase jope kirjaga Nattvandrare Tynnered („Tynneredi Öised Jalutajad”) ja suundus augustipimedusse, vahendab Aftonbladet.

Organisatsioon on tegutsenud umbes 15 aastat. Üks jalutajatest, Ann, on osalenud kogu selle aja. Ta oli ka organisatsiooni asutaja, kui ta tütar oli seitsmeaastane.

„See on minu Tynnered. Ma tahan, et see oleks ohutu piirkond ja ma tahan kaasa aidata, et noored ja vanad tunneksid ühtsust ja ohutust koos,” ütles Ann.

Koos Löfveniga jalutasid veel Annika, Paula ja Henrik. Kõigi sõnul on tähtis näidata noortele, et täiskasvanute maailm hoolib neist.

Löfveni piirkonnas ringi jalutades oli seal rahulik. Ta kiitis kohalike algatust ja nimetas selliseid asju tähtsaks.

„See on äärmiselt tähtis tegevus. Et öösel on väljas täiskasvanuid, kes ennast näitavad ja tekitavad ohutust ja on noortega kontaktis,” ütles Löfven.

Varem külastas Löfven koos justiitsminister Morgan Johanssoniga Göteborgis piirkondi, kus toimusid massilised autopõletamised. Löfvenile näidati ridade kaupa põlenud sõidukeid.

Öisel jalutuskäigul ütles Löfven, et tähtis on kaks asja: olla karm kuritegevuse vastu ja näidata, et see on lubamatu, ning teha pikaajalist tööd tööpuuduse vähendamiseks ning koolide ja elamupiirkondade olukorra parandamiseks.