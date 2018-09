Rootsi peaminister Löfven ei kavatse tagasi astuda

„Rootsi demokraatia funktsioneerib nii, et valitsus jääb alles ka pärast valimispäeva. Mina ja minu valitsus juhime riiki,” ütles Löfven.

„Me oleksime tahtnud näha paremat tulemust, aga sellest hoolimata on valijad teinud sotsiaaldemokraatidest suurima erakonna. Selgelt suurima erakonna,” ütles Löfven.

„Üks asi on juba selge. Ükski pool ei ole saavutanud omaette enamust. Tulevik kuulub blokiülesele poliitikale,” kuulutas Löfven.

Löfven ütles, et kõige loogilisem on, et kõige rohkem mandaate saanud erakondade kooslus moodustab valitsuse.

Löfveni sõnul ei saa ükski erakond valismistulemuse tõttu juhtida riiki üksi. Blokipoliitika on Löfveni väitel maha maetud.

Löfven kommenteeris ka Rootsi Demokraatide edu.

„Loomulikult olen ma pettunud, et erakond, mille juured on natsismis, saab nii palju kanda kinnitada,” ütles Löfven. „Ainus, mida neil pakkuda on, on kasvavad lõhed ja kasvav vihkamine.”