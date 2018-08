Rootsi peaminister Löfven autopõletajatele: mida kuradit te teete?

Löfven rõhutas, et küsimus on ka lõhede kahandamises ühiskonnas, sealhulgas võitluses pikaajalise töötusega ja koolide tugevdamisega.

„Aga minu sõnum neile on, et ei ole mingit pettumust, frustratsiooni, ebaõiglust, mis motiveeriks teiste autosid põlema panema,” lausus Löfven.

Opositsiooniliste moderaatide majanduspoliitika kõneisik ja endine tööturuminister Elisabeth Svantesson ütles, et valitsuse jõupingutused on ebapiisavad.

„Ei ole valitsuse süü, et autod põlevad. Aga valitsusel on suur vastutus peatada see areng. Kui vaadata, kuidas ehitustoetustesse on panustatud umbes topelt nii palju kui politseisse, siis see on miski, mille eest Stefan Löfven peab vastutuse võtma,” ütles Svantesson Aftonbladetile.

Ka parempopulistliku erakonna Rootsi Demokraadid juht Jimmie Åkesson kommenteeris autopõletamisi, mille eest ta peab vastutavaks valitsust.

„Selle taga on nende nõrkus. Kui tahetakse tõelisi muutusi, võib hääletada minu poolt,” ütles Åkesson.

Moderaatide juht Ulf Kristersson kirjutas Facebookis, et Göteborgis toimunu ei olnud protest, vaid sabotaaž. Kristerssoni sõnul on Rootsi seda liiga kaua talunud ja nüüd peab see lõppema.