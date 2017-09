Rootsi peaminister Löfven: austan otsust Estonia üles tõstmata jätta

Eile Tallinnas koos Eesti ja Soome kolleegidega parvlaeva Estonia monumendile pärja asetanud Rootsi peaminister Stefan Löfven kaotas katastroofis ka ise sõbra.

Löfven mäletab uudiseid 23 aasta tagusest kohutavast laevaõnnetusest hästi, kirjutab ajaleht Expressen.

„See oli katastroof kolme maa jaoks. Nii palju inimesi hukkus,“ ütles Löfven Tallinnas Estonia monumendi juures.

Üks ohvritest oli Löfveni ametiühingutegelasest sõber.

„Kui ma seisan siin ja kuulan kirikuõpetajat, langetan ma silmad ametiühingusõbra Anders Olofssoni nimele, kes kuulus Ericssoni ametiühingusse. Ta sõitis ka selle laevaga ja hukkus. See siin on väga, väga raske meie kolme maa jaoks. See on raske ja see on tähtis,“ ütles Löfven.

Expressen küsis Löfvenilt, kas oli õige Estonia üles tõstmata jätta.

„See oli otsus, mis siis tehti. Ma austan seda otsust,“ vastas Löfven.

Expressen uuris seepeale, mida peaminister Estonia monumendi juures tunneb.

„Seda on äärmiselt raske teha, et õnnestuks üles tõsta nii, et selle juures austataks ohvreid. Ma mõistan loomulikult neid, kes tahavad oma omakseid kätte saada. See on loomulik soov. Aga hinnang, mis anti, oli, et seda oleks äärmiselt raske teha väärikal moel,“ lausus Löfven.