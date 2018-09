Rootsi parlamendivalimiste lõplikud tulemused teatatakse alles pühapäeval

Esialgsed tulemused avaldati eile pärastlõunal, kui kõik hääled olid loetud, aga need tuleb veel üle lugeda ja topelt üle kontrollida, mis on Rootsi valimistel standardprotseduur, vahendab The Local.

Algselt oodati lõplikku tulemust täna, kuid hommikul teatas keskvalimiskomisjon, et see hilineb ja teatatakse tõenäoliselt pühapäeval.

„On äärmiselt tähtis, et me oleksime võimelised tagama, et Rootsi saab õige valimistulemuse,” ütles Anna Nyqvist keskvalimiskomisjonist täna.

Praegu loevad hääli uuesti üle läänide valimiskomisjonid. Mõned on juba lugemisega lõpule jõudnud, aga suuremad – Stockholmi ja Västra Götalandi lään – vajavad veel aega.

Viivituse on põhjustanud mitmed tegurid, nagu suur valimisaktiivsus ja eelvalimistel osalenute rohkus.

Esialgsete tulemuste järgi sai vasaktsentristlik punaroheline blokk, mis koosneb sotsiaaldemokraatidest, keskkonnaparteist ja vasakparteist, parlamendis 144 kohta ning paremtsentristlik allianss, mis koosneb mõõdukatest, keskerakonnast, kristlikest demokraatidest ja liberaalidest, 143 kohta. Paremäärmuslikel Rootsi Demokraatidel on 62 kohta.