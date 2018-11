Rootsi parlamendi spiiker esitas peaministrikandidaadiks Ulf Kristerssoni

Norlén on viimastel päevadel kohtunud erakondade juhtidega. Ta ütles pressikonverentsil, et peaministrikandidaadi osas ei ole üksmeelt, mistõttu otsustas ta tegutseda ise, vahendab Yle Uutiset.

Riksdag võib nüüd hääletada, kes hakkab valitsust moodustama. Hääletus toimub järgmisel esmaspäeval.

Kui Kristerssoni heaks ei kiideta, on Norlénil ka teine valikuvariant. Ilmselt on see sotsiaaldemokraatide juht Stefan Löfven.

Valitsuse moodustamist on üritanud nii Kristersson kui ka Löfven, kuid kumbki pole edu saavutanud.

Rootsi meedia teatel on kodanlike erakondade alliansis oldud valmis tõstma peaministriks keskerakonna juhti Annie Lööfi, kes on sellest varem keeldunud, kuid on nüüd väidetavalt nõus olnud.

Meedia teatel kavandasid allianssi kuuluvad keskerakond ja liberaalid valitsust, kus oleks lisaks alliansierakondadele olnud ka vasakblokki kuulunud keskkonnapartei.

Alliansi suurim erakond mõõdukad ja kristlikud demokraadid ei olnud sellise lahendusega nõus.

Allianss ja vasakblokk saavutasid valimistel võrdse tulemuse. Kaalukeeleks on välismaalaste vastane Rootsi Demokraadid, kellega teised ei taha koostööd teha.