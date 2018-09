Rootsi parempoolse alliansi juhid nõudsid peaminister Löfveni tagasiastumist

„Homme tuleme Annie, Jan, Ebba ja mina kokku, et anda Rootsile uus suund ja uus valitsus,” ütles Kristersson valimisõhtul, vahendab SVT Nyheter.

„Nüüd peab peaminister Stefan Löfven tagasi astuma ja tegema ruumi spiikri uskumatult tähtsale tööle. See ei ole mitte ainult minu arvamus, vaid nii funktsioneerib Rootsi parlamentarism,” ütles Kristersson.

Kristersson tunnistas, et soovis mõõdukatele paremat valimistulemust. Esialgsete tulemuste järgi on punaroheliste erakondade mandaat suurem kui parempoolse alliansi oma. Kristersson nimetas aga allianssi siiski Rootsi kaugelt suurimaks poliitiliseks jõuks.

Kristersson ei vastanud samas paremäärmuslike Rootsi Demokraatide (SD) juhi Jimmie Åkessoni kutsele läbirääkimistele. Selle asemel rõhutas ta, et alliansi erakonnad peavad suutma tähtsates küsimustes sotsiaaldemokraatidega koostööd teha.

Ka Björklund nõudis Löfveni tagasiastumist, kuid rõhutas samal ajal, et olukord on keeruline.

„Me vajame alliansivalitsust. Kui allianss on suurim, on see lihtsam, kui nii ei juhtu, on see keerulisem,” ütles Björklund.

„Ma tahan alliansivalitsust, aga seda ei juhtu koostöös Rootsi Demokraatidega,” kinnitas Björklund.