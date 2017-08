Rootsi on valmis USA ja Põhja-Korea konfliktis vahendaja olema

Rootsi välisminister Margot Wallström teatas, et Rootsi võib võtta endale USA ja Põhja-Korea vahelises sõnasõjas vahendaja rolli.

Pühapäeval kõneles Wallström Rootsi sotsiaaldemokraatide noortekogu kongressil Stockholmis. Sellega seoses ütles Wallström SVT Nyheterile, et Rootsi on valmis võtma suurema vastutuse USA ja Põhja-Korea suhtluse vahendamises.

„Kui on keegi, kes palub meilt abi või arvab, et meil võiks olla roll mängida, teeme me seda loomulikult,“ ütles Wallström.

Rootsi vahendab USA ja Põhja-Korea vahelist suhtlust juba niikuinii, sest viimased ei suhtle omavahel otse.

Rootsi oli esimene Lääne-Euroopa riik, mis avas Põhja-Koreas saatkonna, ning on olnud alates 2001. aastast ainus lääneriik, millel on olnud Põhja-Koreas pidevalt diplomaatiline esindus. Alates 1995. aastast on Rootsi olnud ka USA, Austraalia ja Kanada esindaja konsulaarküsimustes Põhja-Koreas. Muu hulgas võib Rootsi anda nende riikide kodanikele konsulaarkaitset.

Wallströmi sõnul on Rootsi saatkond Põhja-Koreas unikaalne platvorm, mis muudab dialoogi ja kontaktid võimalikuks.