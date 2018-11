Rootsi mõõdukate esimees Kristersson üritab uuesti valitsuse moodustamist koos kristlike demokraatidega

Kristersson ütles, et peab valitsuse moodustamist oma kohuseks, kuigi on oht, et Riksdag hääletab valitsuse maha, vahendab Yle Uutiset.

„Tahan moodustada suurima võimaliku kodanliku valitsuse, et teha võimalikult kodanlikku poliitikat,” ütles Kristersson.

Kristersson hellitab endiselt lootust laiema koalitsiooni moodustamiseks. Kodanliku leeri liikmetest ei ole keskerakond ja liberaalid siiski valitsuskoostööga soostunud.

Mõõdukate ja kristlike demokraatide valitsus oleks väikese põhjaga ja sõltuks teiste toetusest.

Kristersson eitas, et valitsus sõltuks paremäärmuslike Rootsi Demokraatide toetusest. Ta juhtis siiski tähelepanu sellele, et Rootsi Demokraatidel on kodanlike erakondadega palju ühesuguseid arusaamu, mille osas on Kristersson valmis koostööks.

Kristerssoni sõnul on irooniline, et kodanlikud erakonnad on paljudes asjades üle pika aja kõige rohkem ühel meelel, aga samal ajal nad ei tea, kas saavad soovitud poliitikat edasi viia.

Kristersson üritab valitsuse moodustamist nüüd teist korda. Rootsi erakondadelt oodatakse kompromissimeelt, et riik saaks valitsuse.