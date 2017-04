Rootsi meedia: Stockholmi terrorist võis esineda valenime all

Rootsi rahvusringhäälingu teatel võib Rakhmat Akilovi nime all riigis olla esinenud rohkem kui üks isik. Isik, keda nimetatakse Rakhmat Akiloviks, on aga kasutanud veel vähemalt üht identiteeti.

Rootsi maksuameti andmeil töötas 39-aastane mees nimega Rakhmat Akilov aastail 2015-16 kahjuritõrjefirmas ja klienditeenindajana Scandic Hotelis, teenides nende töödega kokku 500 000 krooni (umbes 52 000 eurot).

Ent Scandic Hoteli kommunikatsioonijuht Heidi Wold kinnitas ringhäälingule, et nende juures töötanud Akilov pole sama mees, keda rünnaku järel avaldatud piltidel võib näha. Akilovi-nimeline mees vallandati hotellist tänavu jaanuaris pärast seda, kui tekkis kahtlus, et tema tööluba on võltsitud ja tal ei õnnestunud oma identiteeti rahuldavalt tõestada.

„Oleme vestelnud ka politseiga, kellel oli sama info mis teil ja kes esitasid meile samasuguse küsimuse ja said sama vastuse,“ ütles Wold Rootsi televisioonile.

Ajaleht Dagens Nyheter teatab, et kui Akilovi-nimelise mehe elamisloa taotlus 2014. aastal tagasi lükati, kaebas ta otsuse edasi. Edasikaebuse dokumentides nimetas ta end aga hoopis Rahmantžon Kurbonoviks ja ka tema sünnikuupäev oli erinev.