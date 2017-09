Rootsi meedia: Põhjamaade Vastupanuliikumise natsid püüavad saada relvaväljaõpet

Rootsi natsid valmistuvad relvastatud võitluseks. Salajastes internetivestlustes arutavad nad, kus saab kõige kiiremini ja lihtsamini relvaväljaõpet, teatab ajaleht Aftonbladet.

Relvade tundmine natsiorganisatsiooni Põhjamaade Vastupanuliikumine (Nordiska Motståndsrörelsen – NMR) liikmete hulgas on hea, kirjutab Aftonbladet.

84 natsist, keda ajalehed Svenska Dagbladet ja Aftonbladet on uurinud, on 12 saanud sõjalise väljaõppe Rootsi kaitseväes. Keegi neist pole olnud mingil juhtival kohal, kuid nad on saanud sõduri baasväljaõppe, mis tähendab, et nad on õppinud käsitsema relvi, andma esmaabi ja kasutama kaitsemaski.

Rootsi kaitseväes on NMR-i liikmed tutvunud automaadiga AK5 ja granaadiheitjaga Carl Gustaf.

Viimane Rootsi kaitseväes teeninud nats oli NMR-i andmetel Varbergi võitlusgrupi juht Simon Högberg.

NMR-i kõrgeimas juhtkonnas on Rootsi kaitseväes väljaõppe saanuid kaks: Emil Hagberg 2004. ja Fredrik Vejdeland 1997. aastal. Seitsmest „pesakonnajuhist“ kaks on samuti ajateenistuse läbinud: Freddy Nerman 2009. ja Anders Rydberg 2003. aastal.

Kui paljud olid veendunud natsid juba ajateenistuse ajal, pole teada. Aga vähemalt üks neist, Nerman on propagandaveebilehel Nordfront kirjutanud, et sai NMR-i liikmeks 2008. aastal. Aasta pärast seda läbis ta ajateenistuse.

NMR-is on palju neid, keda kõik militaarne ligi tõmbab. Üha rohkem on tippjuhtkonnas näha Skaraborgi lääni kohaliku võitlusgrupi juhti Erik Wuttudali, kes sai kurikuulsaks, kui läks Rootsi lahtiste tennisemeistrivõistluste ajal Båstadis väljakule, tõstis rusika ja hüüdis „hell seger“ (Sieg Heil rootsi keeles).

Svenska Dagbladeti ja Aftonbladeti uuring näitab, et Wuttudal on üritanud kaitseväele lähemale pääseda. Eelmisel aastal tegi ta kursustel läbi baasväljaõppe ja meditsiiniväljaõppe, kasutades nime Erik Larsson.

NMR-i salajastes vestlustes Discordi keskkonnas, mis lekkisid septembri alguses internetti ning mida Svenska Dagbladet ja Aftonbladet uurinud on, pakuvad natsid, et võivad teineteisele kaitseväes õpetatut edasi anda.

Küsitakse ka informatsiooni sõjalise väljaõppe kohta laagrites Poolas või Venemaal.

Luleå võitlusgrupi juht Jeff Hede kirjeldab ühes vestluses NMR-i sõjaväest inspireeritud aktivistiks hakkamise nõudeid, mille juures on eeskuju võetud Soome kaitseväe nõuetest.

Uued värvatavad peavad hüppama paigalt kaugust 2,2 meetrit, jooksma 2,6 kilomeetrit 12 minutiga, tegema 30 kätekõverdust, 40 istesse tõusu ja kümme lõuatõmmet minutis.

Need, kes pole ajateenistust läbinud, võivad ikkagi laskma õppida jahimeheeksami kaudu. NMR-i liikmete salajastes vestlustes annavad natsid teineteisele nõu, kus saab kõige kiiremini ja lihtsamalt jahimeheeksami läbida. Need, kes on üle 18 aasta vanad, võivad pärast jahimeheeksami sooritamist taotleda politseilt relvaluba.