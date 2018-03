Rootsi linn üritab pidevatele vägistamistele piiri panna

Uppsala politsei sai nädalavahetusel teate ühest vägistamisest ja kahest vägistamiskatsest, ajades eeldatavasti taga mitut kurjategijat.

Vägistamine leidis aset laupäeva hommikul Uppsala lõunaosas Valsätras, kus rünnati 27-aastast naist, kes teatas juhtunust hiljem jaoskonda tulles, vahendab uudistekanal The Local.

„Ta tuli linna ja andis meile juhtunust teada,“ ütles politsei pressiesindaja Tommy Karlsson. Tema sõnul viidi naine politseijaoskonnast haiglasse, samal ajal kui neil tuli hakata otsima vähemalt kahte kahtlusalust.

Vaid mõni tund varem, kella kolme paiku öösel, rünnati Uppsala südames 23-aastast naist. Maniakk üritas naiselt riideid seljast rebida, kuid ohvril õnnestus end lahti rabeleda ja põgeneda.

„Ta oli väga šokeeritud, kuid füüsiliselt puutumata,“ ütles teine politsei pressiesindaja Andrew Tomkinson. Tema sõnul ei ole ühtki inimest veel vahistatud, kuid politsei otsib vägistamiskatse toimepanijat.

Tomkinsoni sõnul teatati samasuguse vahejuhtumi toimumisest ka reede öösel, mistõttu ei saa esialgu välistada, et ringi võib liikuda sarivägistaja.

Uppsala ametnike sõnul on edaspidi tänavatel öösiti rohkem politseinikke, et vastata vägistamiskatsetele, mis on hiljuti 150 000 elanikuga linnas aset leidnud.