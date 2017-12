Rootsi leht: Göteborgi lennujaamas löödi pärast tippkohtumist Jüri Ratase nina all uksed kinni ega lastud teda lennukile

Eesti suursaadik Merle Pajula esines terava kriitikaga Eesti delegatsiooni tagasilennu hilinemise tõttu pärast Euroopa Liidu tippkohtumist Rootsis Göteborgis, teatab kohalik ajaleht Göteborgs-Posten.

Kirjas Rootsi välisministeeriumile kirjeldab Pajula, et teel lennukile löödi lennujaamas uks Eesti delegatsiooni nina all kinni ja lennuk tõusis õhku ilma peaminister Jüri Rataseta, kirjutab Göteborgs-Posten.

Rootsi ajalehe teatel kiirustas Ratas koju Tallinna kohtumisele, aga kui eestlaste seltskond jõudis Göteborgi Landvetteri lennujaama, pidid nad ootama VIP-ruumis, mitte ei pääsenud lennukile. Suursaadik Pajula sõnul nägid nad aga, kuidas kahe teise riigi delegatsioonid transporditi sellest samast VIP-ruumist nende oodanud lennukitele, selgub kirjast Rootsi välisministeeriumile, millega Göteborgs-Posten on tutvunud.

Kui eestlased pidid oma lennukile minema, sulgusid uksed nende nina ees, teatas Pajula. Teised reisijad aga möödusid neist ja pääsesid lennukile.

„Selliseid asju ei juhtu inimestega pärast kohtumist. Kohtumine oli väga hästi korraldatud, see oli suurepärane kohtumine ja kõik kulges väga sujuvalt kuni selle viimase vahejuhtumini,” ütleb Pajula Göteborgs-Posteni teatel oma kirjas.

Pajula kirjutab, et nõudis seletust Rootsi lennujaamade operaatorfirma Swedavia personalilt Landvetteri lennujaamas ning sai teada, et Eesti delegatsiooni mahajätmine oli piloodi otsus. Piloodi nime küsimise peale Pajula sõnul teda ignoreeriti.

Tallinnast korraldati delegatsioonile uus lend, kuid Ratas ei jõudnud enam kavas olnud kohtumisele, kirjutab Göteborgs-Posten.

„Peaministri ja delegatsiooni informeerimata jätmine olukorra ja muudatuste kohta reisiplaanides või segaduse kohta selgituse andmata jätmine on lihtsalt lugupidamatu,” kirjutab Pajula Rootsi ajalehe teatel oma kirjas.

Juhtumit uurib nüüd Swedavia. Lennujaama direktor Charlotte Ljunggren ütles Göteborgs-Postenile, et algab juhtunu analüüs.

„Me saime eelmisel nädalal välisministeeriumist kirja selle kohta, et Eesti delegatsioon ei ole rahul sellega, kuidas neid koheldi. Ilmselgelt võtame me kriitika arvesse ja hindame seda küsimust. Kohtumine oli ju hiigelsuur ja oli tohutult palju organisatsioone, mis pidid koostööd tegema. Me oleme alustanud analüüsi selle, kohta, mis läks hästi ja mida oleks võinud paremini teha. Kuskil on katkenud kommunikatsioon,” ütles Ljunggren.