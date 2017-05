Rootsi kutsus Tšetšeenia homode tagakiusamise pärast vaibale Vene saadiku

Teadete tõttu homode süstemaatilise tagakiusamise kohta Tšetšeenias kutsus Rootsi välisminister Margot Wallström välja Venemaa suursaadiku ning saatis koos veel nelja Euroopa riigi välisministriga kirja Venemaa kolleegile Sergei Lavrovile.

Wallström nõuab, et Venemaa avaldaks Tšetšeeniale survet homode tagakiusamise lõpetamiseks. Koos Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa ja Hollandi välisministriga saatis Wallström vastavasisulise kirja Lavrovile, vahendab Aftonbladet.

„Me oleme sügavalt mures suure hulga teadete üle, et homoseksuaale on taga kiusatud ja mõnesid ka tapetud regionaalvõimude poolt nende seksuaalse orientatsiooni alusel,“ öeldakse kirjas.

Rootsi välisministeeriumi kutsuti välja ka Venemaa suursaadik Stockholmis.

„Me jätkame selle taotlemist, et EL sellega tegelema hakkaks ning samaaegselt nõuame, et Venemaa valitsus tegutseks. Me jätkame ka oma juba ulatuslikku toetust Vene kodanikuühiskonnale, mis sisaldab HBTQ-isikute õiguste austamise tugevdamist,“ ütles Wallström.

„Et värsked teated viitavad sellele, et homoseksuaalide tagakiusamine jätkub endiselt, kutsume me Venemaa valitsust neid kohutavaid teateid uurima ja tagama kuritegusid uurivate aktivistide ja ajakirjanike julgeolekut,“ lausus Wallström.