Rootsi kutsus esmakordselt pärast 1975. aastat kogu kodukaitse üllatusõppusele

Sõjalise sissetungi korral on kodukaitse vastutav riigi põhifunktsioonide kaitsmise eest, kaitstes valitsusasutusi, lennuvälju ja sadamaid, et professionaalne armee saaks täita rindeülesandeid.

„See on äärmiselt tähtis õppus,” ütles Bydén. „See on organisatsioon, mis moodustab ligi poole meie sõjaaja organisatsioonist, millel on need tähtsad ülesanded üle kogu riigi, mida nad peavad suutma täita lühikese etteteatamisega – ülemjuhatajana pean ma loomulikult saama kinnituse, et see kõik töötab.”

Õppus on vabatahtlik ja Bydén loodab, et välja ilmub umbes pool 22 000 kodukaitse vabatahtlikust.

„Kodukaitse sõdurid on äärmiselt lojaalsed ja ma loodan loomulikult, et nii paljud kui võimalik otsustavad õppusest osa võtta,” ütles Bydén. „Kodukaitse ülesanne kaitsta ja valvata on aluseks Rootsi ülejäänud kaitseväe võimele Rootsit kaitsta.”

Kaitsevägi loodab, et õppus näitab potentsiaalsetele agressoritele, et Rootsi kaitsevõimekused on valmis ja töötavad, ning suurendab kodanike usku, et nad on hästi kaitstud.

Bydéni sõnul on vaja Rootsi kaitsevõimet tugevdada, sest julgeolekukeskkond Rootsi ümber on liikunud vales suunas.

„Asi ei ole ringi käimises ja muretsemises. Asi on teadlikkuses toimuvast ja selle mõista püüdmises, nii suure hulga informatsiooni vastuvõtmises kui võimalik,” ütles Bydén. „Me anname siin Rootsi kaitseväes oma panuse ja te peaksite nägema seda täiesti loomuliku sammuna. Tähtsa sammuna.”