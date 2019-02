Rootsi kaitseminister: me ei taha mingit Euroopa armeed, sõjalise poole eest Euroopas vastutab NATO

Küsimusele, kas just Venemaa on Soome ja Rootsi jaoks oht, vastas Hultqvist järgmiselt: „Venemaa on edendanud julgeolekuolukorra halvenemist siin Euroopa nurgas. Nad on teinud seda kõigepealt agressiooniga Gruusia vastu 2008. aastal ja siis Krimmi okupeerides. Ukrainas on käimas jätkuv konflikt, kus inimesi sureb ja saab vigastada kogu aeg. Meie lähipiirkondades Euroopas on konflikt. Me ei tohi seda unustada. See on Venemaa, kes on rikkunud rahvusvahelisi seadusi ja õigust.”