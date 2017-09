Rootsi julgeolekupolitsei on tuvastanud kahtlustatava terroriohu Stockholmis

Rootsi julgeolekupolitsei (Säpo) on tuvastanud sotsiaalmeedia kaudu kahtlustatava terroriohu Stockholmis. Säpo ei taha kommenteerida, mida see oht endast täpsemalt kujutab, aga toob välja, et sellised ähvardused ei ole mingil moel ebatavalised.

„Umbes igal teisel päeval saame me selliseid luureandmeid,“ ütles Säpo esindaja Nina Odermalm-Schei SVT Nyheteri vahendusel.

Just praegu ringleb ähvardus, mis puudutab kahtlustatavat terrorirünnakut Stockholmis. Säpo on sellest informeeritud.

„Mida me teame, on see, et sotsiaalmeedias on levitatud sõnumit,“ ütles Odermalm-Schei. „See on miski, millega me tegeleme oma luureandmete voo raames. Me saame iga kuu 6000 ähvardust, mis kujutavad endast terrorismi. Kui me saame sellise ähvarduse, uurime me välja rohkem, otsime informatsiooni ja hindame informatsiooni, et uurida välja tõele vastavus.“

Küsimusele, kas kõnealuse ähvarduse juures on midagi erilist, vastas Odermalm-Schei, et piisab sellest, et sellel on sotsiaalmeedias nii suur levik.

Säpo ei kommenteeri mingeid üksikasju selle kohta, mida see ähvardus endast kujutab. Ajalehe Aftonbladet teatel on ähvardus suunatud Stockholmi kesklinna vastu.

Rootsi riigipolitsei ülem Dan Eliasson ütles, et politsei sai ähvardusest teada viimase ööpäeva jooksul. Eliassoni sõnul on tarvitusele võetud julgeolekumeetmed.