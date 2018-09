Ähvardus on kirja kujul ja selle pealkiri on „Allahi, armuliku halastaja nimel” ja seda levitatakse muu hulgas internetifoorumis Flashback.

Halvas rootsi keeles kirjutatud kirjas öeldakse, et Åkessoni päevad on loetud.

„Kui sa usud, et mõned hääled võivad anda sulle võimu otsustada meie, ALLAHILE ustavate üle, siis pead sa järele mõtlema! Me lõikame sul pea maha, kui sa ei ole ennast enne nädala lõppu valimistelt maha võtnud, ja kui sa valid enese varjamise, saba jalge vahel, näed sa, kuidas me lõikame pea maha Nilsil,” öeldakse kirjas.

Nils on Åkessoni nelja-aastase poja nimi.

SD pressiesindaja Henrik Vinge kinnitas Expressenile, et ähvardust uurib Säpo.

„Me ei tea praegu, kas see on ehtne, kas see on miski, mis tuleb terrorirühmituselt Islamiriik. Me ootame ära Säpo hinnangu,” ütles Vinge.