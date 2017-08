Rootsi endine rahandusminister Anders Borg näitas peol suguelundit ja sõimas naisi

Rootsi endine rahandusminister Anders Borg šokeeris sel nädalavahetusel Stockholmi saarestikus toimunud peol viibinuid. Mitmed allikad teatasid ajalehele Aftonbladet, et ta näitas oma suguelundit, haaras kinni teiste meeste jalgevahest ning nimetas naisi „hooradeks“ ja „litsideks“.

Teadete kohaselt ähvardas Borg ka peo korraldajat ja naist, kes püüdis teda rahustada.

„Tunnen suurt pettumust ja kahetsust oma käitumise pärast,“ kirjutas Borg Facebookis.

Eelmisel reedel Stockholmi saarestikus Husarö saarel toimunud pidu läks täielikult käest ära.

Kella 23 ajal oli Borg juba märgatavalt purjus. Ta näitas teistele külalistele oma suguelundit, pigistas mehi jalgevahest ja tahtis võrrelda peenise suurust ning nimetas naisi „litsideks“ ja „hooradeks“, rääkisid mitmed allikad Aftonbladetile.

Borg ütles, et teda ärritas, et talle oli eraldatud magamiskoht kaugemal asuvas majakeses. Tema oleks tahtnud ööbida võõrustaja majas. Borg hakkas agressiivselt käituma ja ähvardas võõrustajat, teatab Aftonbladet. Samuti ähvardas Borg naist, kes palus tal maha rahuneda.

Reede hommikul vabandas Borg oma käitumise eest Facebookis.

„Ma olin sel nädalavahetusel peol ja mind tabas blackout. Ma ei joo rohkem kui enamik, aga olen olnud viimastel kuudel suure pinge all ja see pidi lõivu maksma,“ kirjutas Borg. „Ma olen tagantjärele kuulnud, et käitusin väga sobimatult. Ma tahan siiralt vabandada nende ees, kes end puudutatuna tundsid. Tunnen suurt pettumust ja kahetsen oma käitumist.“

Peol viibis umbes 60 inimest, kelle hulgas oli mitmeid Rootsi äri- ja avalikus elus kõrgel positsioonil olevaid.

Borg oli Rootsi rahandusminister aastatel 2006-2014. Nüüd on ta investeerimisettevõtte Kinnevik asejuht, Maailma Majandusfoorumi ülemaailmse finantsinitsiatiivi juht ning suurpanga Citi vanemnõunik.