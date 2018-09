Rootsi Demokraatide juht Åkesson esitas kutse koos valitsemiseks mõõdukate juhile Kristerssonile

„Ma tean kes on need valimised võitnud – need on Rootsi Demokraadid, nii see on,” kuulutas Åkesson.

Poolehoidjad hakkasid selle peale skandeerima „Jimmie, Jimmie”.

„Me tugevdame oma kaalukeelerolli, me suurendame oma mandaati Riksdagis, me näeme, et meil hakkab olema tohutu mõju sellele, mis lähiaastatel toimub. Seda ei saa keegi meilt võtta,” ütles Åkesson.

„Praegu on niinimetatud allianss – nii palju kui kui ta olemas on – väiksem kui punarohelised. See tähendab, et Ulf Kristersson, kes lubas täna õhtul valitsuse välja vahetada, peab nüüd ennast tõestama. Kuidas kavatsed sa valitsuse välja vahetada, kas sa valid Löfveni või Åkessoni?” küsis SD juht.

Pärast kõnet ütles Åkesson Aftonbladetile, et see on selge kutse: „Kristersson on öelnud, et tahab valitsuse välja vahetada ja tal ei ole väga palju viise seda teha. Ma esitasin selge kutse.”

Küsimusele, kas kolmas koht oli SD-le pettumus, vastas Åkesson: „Ma ei saa kuidagi pettunud olla. Signaalid valijatelt on olnud selged. Kõik teised erakonnad on olnud meie vastu igas debatis ja kogu mandaadiperioodi, ometi oleme me erakond, mis kasvab kõige rohkem. Me hakkame edaspidi mängima võtmerolli ja me oleme seda võtmerolli tugevdanud.”