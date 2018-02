Rootsi armee tahab väljakutsetega toimetulemiseks kaitse-eelarve kahekordistamist

Rootsi relvajõud leiavad, et kaitse-eelarve tuleks 2035. aastaks kahekordistada.

Rootsi relvajõud soovivad 2035. aastaks suurendada töötajate arvu 50 000 inimeselt kuni umbes 120 000 inimeseni, teatab armee oma raportis, milles vaadeldakse, kuidas kindlustada, et sõjavägi suudab tuleviku väljakutsetele vastata, vahendab uudistekanal The Local.

Aruandes prognoositakse, et kogu kaitse-eelarvet tuleb suurendada praeguselt 53 miljardilt kroonilt (5,3 miljardit eurot) aastas 2035. aastaks ligikaudu 115 miljardi kroonini (11,5 miljardit eurot) aastas.

Armee avaldab seesuguse raporti iga viie aasta tagant ja selle eesmärk on aidata juhtida poliitilisi otsuseid ja Rootsi üldist kaitsestrateegiat. Tänavuses dokumendis märgitakse, et geopoliitiline ülemaailmne areng on ettearvamatu ja Venemaa ei kõhkle kasutada sõjalist jõudu, mistõttu tuleb jätkata relvajõudude arendamist.

Rootsi on viimastel aastatel astunud samme oma julgeoleku tugevdamisel, sealhulgas paigutanud püsiväed Gotlandi saarele ja taaskehtestanud sõjaväekohustuse.

Aruandes märgitakse ka, et vajatakse rohkem sõjaväebrigaade, korvette, allveelaevu ja hävituslennukeid ning ka rohkem ressursse, et tõhustada Rootsi kübervõimekust.