Rootsi alkoholimonopol kurtis Euroopa Komisjonile soomlaste purjutamiskultuuri üle

Rootslased on mures soomlaste tuleviku pärast juhul, kui Soomes kiidetakse heaks uus alkoholiseadus. Seetõttu saatis Rootsi alkoholimonopol Systembolaget Euroopa Komisjonile kirja, millega tahetakse Soome vabameelsest alkoholipoliitikast päästa. Rootslased põhjendavad seda sellega, et soomlased joovad märksa rohkem kui põhjamaised naaberriigid Rootsi ja Norra.

„Alkoholi kogutarbimine Põhjamaades on 10,4 liitrit puhast alkoholi täiskasvanu kohta aastas, mida on vähem kui EL-i keskmine, 12,5 liitrit. Põhjamaades on Rootsi ja Norra kogutarbimine märkimisväärselt väiksem kui Soomes,“ öeldakse rootslaste kirjas, vahendab Yle Uutiset.

Samas jätavad rootslased mainimata, et Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) 2009. aasta andmete järgi on soomlaste alkoholitarbimine 0,2 liitri võrra EL-i keskmisest väiksem.

Rootslased kirjutavad, et soomlaste hulgas on levinud põhjapoolne joomiskultuur, milles on valitsev purjutamine – juuakse rohkem, aga harvem. Uus oht on avastatud selles, et purjutamise kõrvale on tulnud leviv igapäevajoomine.

Kui Soome muudab uue seaduseelnõu järgi alkoholi müügi ja kättesaadavuse vabamaks, tarbimine suureneb, rahva tervis kannatab ja laste olukord halveneb, sest vanemad joovad endisest rohkem, kurdavad rootslased.