Rootsi Akadeemia skandaali keskmes olev Prantsuse fotograaf sai ametliku vägistamiskahtlustuse

Stockholmi prokuratuur teatas eile, et prantslasele Jean-Claude Arnault´le on esitatud süüdistus kahes vägistamises.

Ohver oli mõlemal korral sama, prokuratuuri teatel toimusid kuriteod 2011. aasta oktoobris ja detsembris Stockholmis.

Novembris avaldas ajaleht Dagens Nyheter 18 erineva naise kirjeldused Arnault´ ohvriks langemisest. Hiljem teatas Svenska Dagbladet, et kolme tunnistaja sõnul on fotograaf avalikult ahistanud ka kroonprintsess Victoriat.

Arnault abikaasa on Rootsi Akadeemia liige Katarina Frostenson. Pärast skandaali ilmsikstulekut katkestas akadeemia temaga ametlikult sidemed. Skandaaliga seoses lahvatasid akadeemias erimeelsused ja kuus akadeemia liiget astus protestiks tagasi. Seega on akadeemias põhikirja järgi liiga vähe liikmeid, et sinna oleks võimalik uusi vastu võtta. Maikuus teatas akadeemia, et tänavu ei ole nad võimelised Nobeli kirjanduspreemiat välja andma.