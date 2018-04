Rootsi Akadeemia ägab ahistamisskandaali all: liikmed astuvad tagasi

Akadeemia vananenud põhikirja reform ei ole paljudele mokka mööda, sest see tähendaks, et mitmel senisel liikmel võib tulla ametist lahkuda, sest muudatusega tahetakse piirata Akadeemia liikmeks oleku aega kümne aastani senise eluaegse asemel.

Rootsi Akadeemial, mis juba eelmise sajandi algusest annab välja Nobeli kirjandusauhinda, on 18 alalist liiget. Ahistamisskandaali puhkemisest saadik on lahkunud juba viis inimest, mistõttu kohalik ajakirjandus kirjeldab toimuvat kui akadeemia kokkuvarisemist, nimetades käesolevat olukorda „katastroofiks“ ja „ajaloolise institutsiooni hävinguks“, vahendab uudisteportaal The Local.