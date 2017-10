Rõivase ahistamisskandaal pälvis kõvasti tähelepanu ka piiride taga

Taavi Rõivas sattumine ahistamisskandaali keskmesse pälvis ka välismeedia tähelepanu.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) mitteametlikul peol toimunu mainiti ära mitmete vene uudisteportaalide, sh Interfaxi, PBK, NTV ja Komsomolskaja Pravda külgedel, aga jõudis ka mitmete lääneriikide meediaväljaanneteni.

Ajakirjanduses mainitakse ennekõike ära, et Rõivas otsustas intsidendi tõttu tagasi astuda. Väljaandel Politico õnnestus rääkida ühe peol osalenuga, kes pidi tunnistama, et „inimesed said kahtlemata haiget, kuid nimetada toimunut ahistamiseks on liig“.

Ühtlasi õnnestus Politicol saada napp kommentaar ka Taavi Rõivaselt endalt. "Teatud inimesed tundsid end neil üritustel halvasti. Mul on tõsiselt kahju," ütles ta. "Ma rääkisin naisega, kellel oli kaebusi mu käitumise kohta. Ta võttis mu vabanduse vastu."

Aasia portaal The Star nimetas EASi üritust Malaisias "metsikuks peoks". Artiklis on ära toodud ka majandus- ja kommunikatsiooniminister Kadri Simsoni kommentaar. Tema sõnul on seesugune intsident väga harukordne ja selle põhjal ei saa teha üldistusi eestlase käitumise kohta välismaal.

Soome rahvusringhäälingu Yle uudisteportaal märgib muu seas ära, et Rõivas jääb skandaali kiuste Reformierakonda ega lahku ka Riigikogust. Ühtlasi juhib Yle tähelepanu, et skandaal tuli avalikuks pärast e-valimiste lõppemist, mis võib tähendada, et enamus hääli on Rõivasel juba käes.

Eesti Päevaleht kirjeldas neljapäeval mõnede Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ametliku delegatsiooni liikmete ebaväärikat käitumist Malaisias korraldatud mitteametlikul peol. Üritusel viibis ka reformierakondlasest ekspeaminister ja riigikogu aseesimees Taavi Rõivas, keda seostati ebameeldiva situatsiooniga.

Esmalt tantsis Rõivas ühe hiljuti Malaisiasse kolinud eestlannaga, siis lükkas ta tantsupõranda ja baari nurga taha kahe külmkapi vahele. Kui kaasaminek oli naise jaoks vabatahtlik, siis edasine enam mitte. Naise kirjelduste järgi järgnes jõuline suudlus, kleidi üles kiskumine, käperdamine. Rõivas ise end süüdi ei tunnista.