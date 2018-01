Riigitelevisioon: Iraanis hukkus öistes rahutustes üheksa inimest, kokku on hukkunuid 20

Öistes kokkupõrgetes meeleavaldajate ja Iraani julgeolekujõudude vahel hukkus üheksa inimest, teatas riigitelevisioon täna. Hukkunute hulgas on inimesed, kes püüdsid tungida politseijaoskonda, et varastada sealt relvi.

Riigitelevisioon teatas, et kuus rahutustes osalenut tapeti rünnaku käigus politseijaoskonnale Qahderijani linnas. Kokkupõrke algatasid teate järgi inimesed, kes püüdsid politseijaoskonnast relvi varastada, vahendab Associated Press.

Veel teatas riigitelevisioon, et Khomeinishahri linnas hukkusid 11-aastane poiss ja 20-aastane mees ning Najafabadis sai surma revolutsioonilise kaardiväe liige. Kõik kolm tapeti jahipüssidest.

Kõik nimetatud linnad asuvad Iraani keskosa Isfahani provintsis.

Kuus päeva kestnud meeleavalduste käigus on kokku hukkunud 20 inimest.

Poolametlik uudisteagentuur ILNA teatas, et kolme päeva jooksul on Teheranis vahistatud 450 inimest. Teherani kuberneri asetäitja julgeoleku alal Ali Asghar Nasserbakht ütles, et 200 meeleavaldajat vahistati laupäeval, 150 pühapäeval ja sada eile.