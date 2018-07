Riigikogu liikmete abil valmis raport kohaliku tasandi paremast kaasamisest EL-i töösse

Brüsselis toimub täna subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse rakkerühma (Task Force) viimane kohtumine. Rühma töö raport antakse üle Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile.

Rakkerühm koostas raporti soovitustega, kuidas kaasata Euroopa Liidu poliitiliste otsuste tegemisse rohkem ja paremini rahvusparlamente ja kohalikke võimuesindajaid liikmesriikides.

Riigikogu esindajana on raporti üleandmisel kohal Euroopa Liidu asjade komisjoni aseesimees Jaak Madison.

„Euroopa Komisjon peab senisest rohkem arvestama liikmesriikide eripäradega, võtma kuulda kohalikke poliitikuid ja lähtuma riikide liidu põhimõttest, et otsused sünniksid võimalikult lähedal kodanikule.

Selle aasta algusest koos käinud rakkerühmal on valminud ettepanekud, kuidas sellele eesmärgile lähemale liikuda. Kindlasti on see vaid üks meetod eesmärgi saavutamiseks, kuid väga palju on vaja veel ära teha," ütles Madison.

Riigikogu esindasid Euroopa Liidu tasandi rakkerühma töös Euroopa Liidu asjade komisjoni esimees Toomas Vitsut ja aseesimees Jaak Madison.

Lisaks Riigikogule osalesid liikmesriikidest rakkerühmas Bulgaaria ja Austria parlamendi esindajad ning kohalikult tasemelt kolm Regioonide Komitee liiget. Rakkerühma juhtis Euroopa Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans.