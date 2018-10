Riigikogu ja Eduskunta peavad Eesti 100. sünnipäeva puhul Helsingis ühisseminari

Seminari avavad Riigikogu esimees Eiki Nestor ja Eduskunta esimees Paula Risikko.

Nestori sõnul on Eesti ja Soome sõprus nii pikaajaline ja läbipõimunud, et seda on isegi raske kirjeldada.

„Oleme soomlastega nagu õed-vennad, kellel on vahel küll eri arvamusi, kuid keda ühendavad ka rõõmud ja mured. Tänagi oleme Soome parlamendi kutsel Helsingis, et tähistada Eesti 100. sünnipäeva ja arutada igapäevast koostööd nii julgeoleku, majanduse kui ka kultuuri vallas.“

Seminaril osalevad ka Riigikogu aseesimees Kalle Laanet, Eesti-Soome parlamendirühma esimees Kalle Palling ning parlamendirühma liikmed Urve Tiidus, Barbi Pilvre, Henn Põlluaas, Meelis Mälberg, Heljo Pikhof, Dmitri Dmitrijev, Heidy Purga ja Marko Pomerants.

Palling tõi peale heade kahepoolsete suhete esile Eesti ja Soome tiheda koostöö euroliidus. Tema sõnul jagatakse Soome kolleegidele Eesti kogemusi Euroopa Liidu Nõukogu eesistumisest. Soome on juba alustanud ettevalmistusi eesistumiseks, mis algab järgmise aasta teisel poolaastal.

Seminaril teevad Soome ja Eesti ühisajaloo ja parlamentaarsete suhete teemal ettekande Soome ajaloolane professor Seppo Zetterberg ja Eesti suursaadik Soomes Harri Tiido.

Kahe riigi tihedast koostööst räägivad endine Soome suursaadik Eestis Kirsti Narinen, kes praegu juhib Euroopa hübriidohtude vastast oivakeskust, ning Eesti välispoliitika instituudi direktor Kristi Raik.

Kahe riigi edasisele koostööle keskenduvas parlamendiliikmete arutelus osalevad Soome parlamendi Eesti sõprusrühma esimees Krista Kiuru ja aseesimees Mikko Savola. Eduskunta fuajees on avatud Eesti ajaloo näitus.