Riigiduuma SRÜ komitee esimees Eesti välisluure raportist: eesmärk on USA tähelepanu äratamine

Eesti Välisluureameti eile välja antud raportit on Venemaa meediagrupile RBK kommenteerinud Gortšakovi-nimelise fondi esindaja ja riigiduuma SRÜ asjade komitee esimees.

Välisluureamet mainis oma raportis 2017. aasta 24. oktoobril Peterburis toimunud rahvusvahelist konverentsi „Sõjad ja revolutsioonid: 1917-1920: Soome, Eesti, Läti ja Leedu riikluse tekkimine”, mille korraldasid Venemaa Balti-Uuringute Assotsiatsioon (RAPI) ja A.M. Gortšakovi nimeline Avaliku Diplomaatia Toetamise Fond.

Välisluureameti hinnangul ei otsi Venemaa sellise tegevusega tõelist dialoogi või arutelu. Moskva otsib aktiivselt Balti riikide ajaloolasi, kujuteldava vastase esindajaid, et nende osavõtuga sellistest üritustest legitimiseerida oma propagandat Eesti, Läti ja Leedu vastu.

Loe veel

Gortšakovi fondi lülitamine Eesti õiguskaitseorganite aruannetesse on saanud traditsiooniks, teatas RBK-le fondi PR-direktor Ivan Ksenofontov, kelle sõnul oli ülalnimetatud konverentsi korraldaja RAPI ja Gortšakovi fond andis grandi selle läbiviimiseks.

Ksenofontovi sõnul võtsid konverentsist osa sõltumatute vaadetega teadlased, kes on suunatud ühistele ajalooliste faktide otsingutele, millest annab tunnistust juba konverentsi nimetus.

Välisluureameti raportit kommenteeris RBK-le ka Vene riigiduuma SRÜ asjade komitee esimees, kommunist Leonid Kalašnikov.

Kalašnikovi sõnul on Balti riikide Moskva-vastaste süüdistuste eesmärk USA tähelepanu äratamine ja sealt sõjalise toetuse saamine. Kalašnikov usub, et üks võimalus selliste ebasõbralike aktsioonide lõpetamiseks on nendele riikide majandusliku surve avaldamine.