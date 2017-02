Riigiduuma spiiker: Trump rikub Krimmi tagastamist nõudes oma valimislubadusi

Vene parlamendi alamkoja spiiker Vjatšeslav Volodin ütles kolmapäeval, et Valge maja avaldus Krimmi tagastamise kohta läheb vastuollu president Donald Trumpi valimiseelsete lubadustega.

Samas leidis spiiker, et Venemaa ei peaks üksnes Valge maja pressisekretäri avalduse peale reageerima.

„Ootame ära USA presidendi enda ütlused,“ ütles Volodin. „Üldiselt tuleks alustada valimislubaduste täitmisest.“ Ta lisas, et valimiskampaania ajal lubas Trump arendada suhteid Venemaaga.

„Krimm on osa Venemaast ja igaüks, kes räägib meie territooriumi võõrandamisest, riivab meie territoriaalset terviklikkust,“ lisas Volodin.

Valge maja pressisekretär Sean Spicer ütles teisipäeval, et Trump soovib Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamist. „President Trump on teinud väga selgeks, et ootab, et Vene valitsus deeskaleeriks vägivalda Ukrainas ja tagastaks Krimmi,“ ütles Spicer igapäevasel pressikonverentsil.