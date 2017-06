Riigiduuma spiiker: läänel on geneetiline soodumus slaavlasi mitte sallida

Vene riigiduuma spiiker Vjatšeslav Volodin ütles rahvusvahelisi majandussanktsioone Moskva vastu kommenteerides Interfaxile, et Läänel on geneetiline soodumus slaavlasi mitte sallida, vahendab ERR.

"See muutub juba põhjendamatuks ja võime oletada, et need, kes on sanktsioonide taga, võitlevad slaavlaste vastu," ütles Volodin Meduza teatel.

Tema sõnul on läänemaailm slaavlaste suhtes patoloogiliselt sallimatu.

"Üldiselt, kui russofoobiast rääkida, võime nüüd rääkida sellest kõigi slaavi rahvastega seoses," sõnas Volodin, väites, et slaavivastane sentiment avaldub mitmel moel, mitte ainult sanktsioonide kaudu.

"Vaadake ainult, mida nad on Ukrainaga teinud," lisas ta.

Venemaa-vastased sanktsioonid kehtestati 2014. aastal, kui Moskva oli Krimmi annekteerinud. Sanktsioone on korduvalt pikendatud.